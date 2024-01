Quickie vom 20. Jan. 2024, eingestellt von StevenStgt

Der letzte Akt beginnt: Es ist soweit! Haltet die Taschentücher bereit, denn die dritte und letzte Staffel von "Young Royals" steht vor der Tür.Netflix hat jetzt die ersten Bilder veröffentlicht und eines ist sicher: Diese Staffel wird ein Feuerwerk der Gefühle.Erinnert ihr euch noch an den Cliffhanger der zweiten Staffel? Simon (gespielt von Omar Rudberg) hatte gerade mit seinem Freund Marcus Schluss gemacht und seine Liebe zu Prinz Wilhelm (Edvin Ryding) gestanden.Zuvor kämpfte Wilhelms Familie darum, seine Identität in einem geleakten Sextape geheim zu halten. Jetzt hat Netflix acht neue Bilder veröffentlicht. Eines zeigt einen besorgten Wilhelm - Probleme im Paradies? Auf einem anderen Bild umarmt er Simon auf einer Party. Es gibt auch entspannte Momente: Die beiden genießen ein gemeinsames Bad im See.Die Fans sind gespannt und rätseln, wie es weitergeht. Wir wissen nur, dass es die letzte Staffel sein wird. Bereitet euch also auf den Abschied von der Achterbahnfahrt der Gefühle vor, die uns "Young Royals" beschert hat.Die gute Nachricht ist, dass das Warten bald ein Ende hat:wird imauf Netflix verfügbar sein.