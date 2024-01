Quickie vom 18. Jan. 2024, eingestellt von Erika Kälbling

Wer Menschen deportieren will, ist und bleibt ein Nazi!

demo : stuttgart

|

Quelle: NO PEGIDA Stuttgart

In vielen Städten gehen derzeit Menschen gemeinsam gegen die AfD auf die Straßen. Mit der Correctiv Recherche, die vergangene Woche veröffentlicht wurde, ist einmal mehr deutlich geworden: die AfD ist eine faschistische Partei. Aus ihrem Programm spricht nicht nur Hass und Menschenfeindlichkeit – die AfD ist auch dabei mit ihren Freund*innen aus Kreisen der Jungfaschisten der Identitären Bewegung, den ultrakonservativen von der CDU nahen „Werteunion“ aber auch mit wohlhabenden Unterstützer*innen Pläne zu schmieden. Unter dem Titel „Remigration“ wurde ein Plan entwickelt, der gar nicht so neu ist: Deportation von Asylsuchenden und Migrant*innen. Spätestens jetzt, sollten wir uns zusammentun und der AfD und ihren Freund*innen zeigen, was wir von ihnen halten: sie sind Nazis und Gegner*innen eines solidarischen Miteinander.Die Kundgebung findet kommendenstatt. Mit dem Protest am Samstag wollen wir auch einen Auftakt machen – am 24.2. findet in Stuttgart die überregionale Demonstration „Die rechte Welle brechen“ statt. Lasst uns jetzt damit anfangen!