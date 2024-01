Quickie vom 17. Jan. 2024, eingestellt von Rian

kurs : heidelberg

In Kooperation mit der Volkshochschule Heidelberg bietet PLUS einen kostenlosen Selbstverteidigungskurs an. Mit dem Kurs soll LSBTIAQ+ Menschen ab 18 Jahren ein Angebot gemacht werden, das eigene Sicherheitsgefühl zu stärken durch die Möglichkeit, sich notfalls auch körperlich selbst verteidigen zu können.In diesem Kurs wird der Trainer mit euch effektive Techniken üben, die reale Angriffssituationen simulieren, darunter die Abwehr von Würgegriffen, Schlägen, Tritten, Bodenkampf und Messerangriffen. Der Kurs vermittelt einfache, jedoch äußerst wirkungsvolle Techniken, die selbst unter Adrenalinausstoß effizient funktionieren, um auch euer Selbstvertrauen nachhaltig zu stärken.Bitte tragt bequeme Sportkleidung und bringt ausreichend Verpflegung und Getränke mit, sowie Boxhandschuhe mit Bandagen. Diese können online kostengünstig erworben werden. Falls ihr welche leihen möchtet, schreibt das bitte in die Anmeldung - aus hygienischen Gründen wird sehr zu eigenem Material geraten. (Informationen zu günstigen Kaufangeboten bei Anmeldung).Das Training ist für Menschen aller Altersgruppen geeignet und erfordert keine speziellen Vorkenntnisse oder besondere Fitness. Der Trainer ist ausgebildeter Krav Maga Instructor und hat über 25 Jahre aktive Selbstverteidigungs- und Vollkontakt-Kampfsport-Erfahrung.Der Kurs findet im Gebäude der Volkshochschule Heidelberg statt.Termine: 2. und 9. März, je 10-14 Uhr, VHS Heidelberg. Es sollte an beiden Terminen teilgenommen werden. Anmeldung: Bis 29.2.24 unter team@plus-rheinneckar.de