Quickie vom 21. Jan. 2024, eingestellt von Rian

gedenken

|

Quelle: Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg

Anlässlich des 79. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz erinnert das Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg an das Leid lesbischer, schwuler, bisexueller, transgender, transsexueller, intergeschlechtlicher und queerer Menschen und weist auf wichtige Veranstaltungen in Baden-Württemberg hin.Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Der Name wie auch der Ort stehen symbolhaft für den millionenfachen und systematisch geplanten Mord aus rassistischen, politischen und sozialen Gründen während des Nationalsozialismus in den Jahren 1933 bis 1945. „In Zeiten, in denen das Erstarken von rechtspopulistischen und fundamentalistischen Kräften mit Abwertungen, Anfeindungen und Übergriffen bis hin zur offenen Gewalt gegen jüdische, muslimische und LSBTTIQ-Menschen einhergeht, gewinnt die Erinnerung an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 und das Gedenken an die Opfer der NS-Diktatur an aktueller Bedeutung“, so Corinna Wintzer vom Sprechendenrat des Netzwerks LSBTTIQ Baden-Württemberg.