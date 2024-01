Quickie vom 16. Jan. 2024, eingestellt von Erika Kälbling

demo : heidelberg

|

Die AfD ist mit ihrem Populismus und faschistischem Gedankengut weiterhin die größte Gefahr für unsere Demokratie! Wir haben uns alle geschworen, solch eine Verwandlung in unserer Heimatzuzulassen. Jedoch ist jede Sekunde, in der wir nichts gegen Nazis unternehmen, eine gewonnene Möglichkeit für sie, ihren Hass und ihre Hetze weiterhin innerhalb der Gesellschaft zu verbreiten.Unsere Verfassung und Demokratie ist in höchster Gefahr! Daher möchten wir uns auf unser Versammlungsrecht berufen und gemeinsam gegen die erschütternden Ereignisse laut sein! Heidelberg geht keinen Schritt nach Rechts. Nicht heute, nicht morgen, nicht nochmal! Dieses Thema betrifft uns alle!bedeutet nicht zu schweigen, nicht wegzusehen und Nazis keine Plattform zu geben.Um mit uns ein Zeichen zu setzen, möchten wir euch herzlich darum bitten eure schönsten Plakate & Graphiken mitzubringen!Wir möchten zu eurer eigenen Sicherheit ein paar Punkte und Bitten anbringen: Bitte seid so lieb und lasst eure kleinen Vierbeiner zu Hause! Ebenso möchten wir euch aufklären, dass das Konsumieren von Alkohol vor und während der Demonstration untersagt ist. Des weiteren bitten wir euch, eure Fahrräder nicht auf dem Demozug mitzuziehen, um Verletzungen zu vermeiden!