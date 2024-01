Quickie vom 16. Jan. 2024, eingestellt von Rian

kino : mannheim

laufen die acht besten schwulen Filme der letzten Zeit. Ein polnischer Arbeiter in Norwegen, ein mexikanischer Sex-Influencer beim Pornodreh, zwei Jugendliche im Gefängnis, ein Paar am toten Punkt, ein Boxtalent in Neuseeland, die Partyszene von Berlin, die erste Liebe vor 35 Jahren und eine Pferdefarm in Polen: In verschiedenen Genres und Tonlagen erzählen die Filme von Liebe, Leidenschaft, Sehnsucht – oder von deren Fehlen. Für schwul, hetero und alles dazwischen!