Quickie vom 16. Jan. 2024, eingestellt von Rian

pary : stuttgart

Jeden ersten Samstag im Monat ab 23 Uhr. Wie immer im Climax Institutes Stuttgart. Pump, pump - a little higher!Unsere Guest-DJ im Februar: Alicea. Nachdem sie im Dezember wegen Schneechaos in München nicht zur Pump kommen konnte, ist sie jetzt umso heißer auf euch! Die vielseitige Techno/House DJ ist Resident der queeren Partyreihe Super Garry Klein im Club Rote Sonne München. Ihr Sound reicht von Hardgroove über House und Trance bis hin zu hypnotischem Techno.Für die vertraut pumpenden Rhythmen drumherum sorgen wie immer Bang & Cherry, die Hosts und Residents der Pump.Climax-Boss Micha Gottschalk bereitet euch ein sexy Warm-up. Und VJ Vikamin taucht den Dancefloor in das passende Licht.Feel free to express yourself! Sexy outfits welcome: Sporty, kinky, topless oder in Drag. No body-shaming - auf unserem Dancefloor sind alle Körper schön! Wir wollen für unsere Community ein Safe Space sein.Get your booty on the floor - and PUMP it up!