Quickie vom 13. Jan. 2024, eingestellt von Rian

show : stuttgart

|

Quelle: Frl. Wommy Wonder

Am Dienstag., 12. November 2024 feiern wir das Jubiläum ab 19.30 Uhr im Theaterhaus Stuttgart exzessiv mit einem besonderen Abend. Es soll was Besonderes werden und definitiv keine MixShow, wo Wommy Auszüge aus den Programmen bietet und Gastkünstler Zwischeneinlagen machen, sondern ein kunterbunter Abend in einer Art, die wir so noch nicht präsentiert haben.Wommy und Elfriede Schäufele sind natürlich mit an Bord, Schwester Bärbel wird auch dabeisein – und Tobias Becker sitzt an den Tasten … dazu werden wir befreundete Künstler*innen und Wegbegleiter mit an Bord haben; eine erste Zusage gab’s von Cartoonist Ralf König (ja, genau der von „Der bewegte Mann“ & Co), der ein paar seiner Geschichten zum Leben erwecken wird. Weitere Namen werden folgen.Der Vorverkauf ist gestartet, und bis 31. Januar 2024 gibt es Frühbucherrabatt.