Am 27. Januar 2024 findet das 21. Internationale Volleyballturnier unter dem Motto „Flower Power“ in Mannheim statt!

sport : mannheim

|

Quelle: MVD

Für das Turnier, das in der Sporthalle der Konrad-Duden-Realschule stattfindet, haben sich insgesamt 15 Teams aus dem In- und Ausland angemeldet. Gespielt wird in drei verschiedenen Spielleveln.Zuschauer*innen sind herzlich eingeladen, tollen Volleyball zu sehen und die drei Heimmannschaften des mvd anzufeuern.Die Volleyballer suchen Helfer*innen für vier Schichten je zwei Stunden und freuen sich auch über Beiträge zum Verpflegungsbuffet (Salate, Kuchen, Obst, etc.). Wenn auch ihr etwas beisteuern möchtet, meldet euch bitte per Mail.