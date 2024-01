Quickie vom 14. Jan. 2024, eingestellt von Rian

gottesdienst : heidelberg

|

"Ist Glaube nur Kopfsache? Sind unsere Körper in Kirchen willkommen? In unserem 11. Queergottesdienst in Heidelberg wollen wir uns gemeinsam auf die Suche nach Körperlichkeit machen. Das Thema des Gottesdienstes: "Every Body".Im Anschluss Ausklang in der Peterskirche in Heidelberg.Wir sind eine Gruppe junger Menschen - sowohl queer als auch Allys - die einen Ort schaffen möchten, der queere Realitäten im Gottesdienst miteinbezieht und explizit zum Thema macht. Alle sind willkommen, unabhängig von Sexualität, Geschlechtsidentität und Erfahrung mit Kirche.