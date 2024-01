Quickie vom 12. Jan. 2024, eingestellt von Rian

Wenn du Freude am Singen hast, bist du bei uns genau richtig!Es erwartet Dich eine aufgeschlossene, divers queere Frauengruppe, die Que(e)rbeet singt, was gefällt. Schnupper doch mal vorbei – gerne mit kurzer Ankündigung an musicalesbiana@gmail.com Proben immer dienstags von 19:30 bis 21:30 Uhr in der Weissenburg.