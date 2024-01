Quickie vom 21. Jan. 2024, eingestellt von Rian

party : ulm

Süddeutschlands erfolgreichste Gay-Partylabel kommt nach vier grandiosen Events wieder nach Ulm! Mit 2 Dancefloors, 4 DJs, Live-acts und Sexy Dancers.Mitten in der Einkaufsmeile von Ulm, zentral in der Stadtmitte, befindet sich der stylishe Club Cocomo. In einem ehemaligen Kino wurde das Ambiente eines alten Stadttheatersfür einen angesagten Club gefunden. Erlebe den Gay-Party-Blockbuster in einer ultimativen Traumlocation. Ab jetzt samstags!Special-guest: Dj Pamela Power (Pink Inc Hamburg)Bekannt aus der Olivia Jones Familie und dem TV-Hit "RTL Reeperbahn Privat", bringt sie die besten Pop-House-Beats aus dem Norden direkt auf die Tanzfläche.Erstmals in Ulm auf der FAME!