Oscar Wilde war einer der bekanntesten und umstrittensten Schriftsteller im viktorianischen Großbritannien des 19. Jahrhunderts. Mit geistreichen Sprüchen und scharfsinnigem Humor übte der Dandy bissige Gesellschaftskritik, in der er die engen Moralvorstellungen zum Anlass nahm, Doppelmoral und Scheinheiligkeit aufzudecken.Wilde selbst konnte hingegen »allem widerstehen, nur der Versuchung nicht«, das zeigt sich in seiner bewegten Biographie.Andreas Sturm, baden-württembergischer Landtagsabgeordneter (CDU) und Autor (Das Shakespeare-Prinzip), nimmt Sie mit auf die Reise zu den wichtigen Lebensstationen des irischen Schriftstellers und liest aus den bekanntesten Werken wie »Ernst sein ist alles« oder »Das Bildnis des Dorian Gray«.Nach diesem illustren Abend über ein literarisches Genie, welches zeitlebens »über seinen Verhältnissen, aber unter seinem Anspruch« gelebt hat, werden Sie überzeugt sein, dass das Motto »Born to be Wild(e)« älter ist, als der Hit aus dem Jahr 1968.