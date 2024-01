Quickie vom 8. Jan. 2024, eingestellt von Rian

Quelle: Queer Space Heidelberg e. V.

Dieses Jahr wird es nach vielen Jahren Engagement im und mit dem Queeren Netzwerk, unzähligen Aktionen, Demonstrationen und Gesprächen endlich einen Raum, einen Ort für die queere Community Heidelbergs geben: in den Räumen des ehemaligen Karlstorkinos wird der Queer Space Heidelberg eröffnen!Der genaue Eröffnungstermin hängt von der Übergabe der Räumlichkeiten an den Trägerverein ab, hier sind noch keine exakten Zeitpläne aus der Verwaltung bekannt, es wird mit einer Übergabe im März gerechnet.Der Trägerverein des Queer Space, der aus dem Queeren Netzwerk Heidelberg entstanden ist, lädt deshalb lesbische, schwule, trans, inter, nicht binäre und agender Personen - die gesamte queere Community aus Heidelberg - herzlich dazu ein, sich in der Organisation und Raumgestaltung des Queer Spaces einzubringen.Jennifer Bihr aus dem Vorstand von Queer Space Heidelberg e.V. dazu: “Der Queer Space soll ein selbstverwalteter Safer(er) Space für die queere Community in Heidelberg und Umgebung sein, in der wir uns frei entfalten können. Damit dieser Traum in Erfüllung gehen kann, steht aber noch einiges an Arbeit an - wie Renovierungen, Finanzierung und Fundraising und natürlich noch einige organisatorische Themen.”“Damit wir diese Aufgaben transparent und gemeinsam als Community angehen können, laden wir deshalb alle Interessierten ein, dabei zu sein, die eigenen Ideen einzubringen, den Queer Space aktiv mit zu gestalten und sich mit anderen Engagierten auszutauschen. Dabei ist es nicht wichtig, ob ihr schon seit Jahrzehnten in der Community aktiv seid oder euch seit kurzem als Teil der Community identifiziert. Jeder Beitrag, den ihr einbringen möchtet, ist wertvoll”, so Anna Roth, Vorständin Queer Space Heidelberg e.V. weiter.Der Queer Space Heidelberg e.V. lädtim Haus der Jugend, Römerstraße 87, Heidelberg zum ersten offenen Planungstreffen ein. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.Weitere Termine folgen mit einem zweiten Planungstreffen am 22. Februar 2024, 20 Uhr, Haus der Jugend Heidelberg, einem Bau-, Bastel- und Gestaltungstermin für den “Queer Space” am 23. und 24. März 2024 und dem dritten Planungstreffen am 30. März 2024, 19.30 Uhr.