Quickie vom 12. Jan. 2024, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Auch im Februar bespielt diewieder 3 Floors im White Noise und im Breitengrad 17.Im Breitengrad 17 spielt bei der Lovepop am 3. Februar Caramel Mafia aus Berlin. Er ist Resident in den bekanntesten Berliner HipHop & Rnb Clubs, seine Sets spielt er inzwischen in ganz Europa. Sein Mixtape „The Late Night Special Vol.2“ landete in den Top 10 der Mixcloud-Charts, was zu internationaler Aufmerksamkeit führte. Seit 2017 ist er auch Veranstalter der bekannten, queeren Berliner HipHop-Party „Ratchet“. Ausserdem betreibt er den Sex- & Dating-Podcast „030 Bootycall“, der von der Siegessäule als einer der besten Lgbtq Podcasts ausgezeichnet wurde.In der White Noise Bar haben wir Matthew Black zu Gast, der nun doch weiter als DJ aktiv bleibt. Pop, Dance & Queer Classics stehen auf seinem musikalischen Programm. Egal ob bei der Lovepop in Stuttgart & Augsburg, beim SchwuLesDance in Freiburg, dem Bunten Rauschen in Karlsruhe, der Himbeerparty in Mannheim oder dem Exile in Köln, Matthias (Matthew) bringt die Crowd immer zum Schwitzen.Im White Noise Club feiert Lovepop-Resident Martin Rapp seinen elektronischen Birthday Bash. Martin ist nun seit über 15 Jahren regelmässig bei der Lovepop zu hören, er zählt zu den Urgesteinen der elektronischen DJ-Szene in Stuttgart, wo er schon in den 1990er Jahren an den Decks stand. Neben sämtlichen Stuttgarter Clubs, ist er auch national & international gebucht und ein gerne gehörter DJ.Als Gäste hat er sich David Rentz, Dj & Veranstalter der Partyreihe Swabia Electronica, die regelmässig im Climax Inst. und im Kowalski stattfindet, sowie Leo Beltramo, der nicht nur in Clubs wie der Romantica oder dem Climax spielt, sondern auch Resident bei den After-Snow-Events von Cruise and Ride und 360Grad-Laax in den angesagten Ski-Gebieten Europas ist, eingeladen.Gemeinsam bespielen sie den Club mit elektronischer Musik in all ihren Facetten.