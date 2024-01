Quickie vom 7. Jan. 2024, eingestellt von Rian



Referent Tobias Bednarz

kultur : stuttgart

|

Der Begriff ist noch relativ neu, nicht aber das, was er beschreibt: Das englische Wort „queer“ für „seltsam“ oder „schräg“ bietet Identifikationsmöglichkeiten für Menschen, deren sexuelle Orientierung nicht in herkömmliche Schubladen passt. Lange schon thematisieren Künstler*innen alternative Formen von Sexualität und Gender in ihren Arbeiten oder verwenden darin Elemente queerer Kultur. Der Kunsthistoriker Tobias Bednarz zeigt und erläutert „Queerness in der Kunst der letzten 150 Jahre“.Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter 0711 / 224 77 20 oder info@kulturgemeinschaft.de wird gebeten.