Quickie vom 8. Jan. 2024, eingestellt von Rian

vortrag : stuttgart

Forschungsprojekt zur Auffindbarkeit von frauenliebenden Frauen in baden-württembergischen Psychiatrien in der Zeit des Nationalsozialismus. Claudia Weinschenk forschte fünf Jahre in Akten baden- württembergischer Psychiatrien aus der Zeit des Nationalsozialismus nach Spuren frauenliebender Frauen. Das Projekt soll kurz vorgestellt, von Schwierigkeiten und Erfolgserlebnissen erzählt, auftauchende Fragen angeschnitten und 2-3 aus den Akten herausgefilterte Biografien vorgestellt werden.