Quickie vom 24. Dez. 2022, eingestellt von StevenStgt

Es geht in Runde16!Bereits zum 16. Mal treffen sich Bären und Bärenfreunde aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland beim großenvomin der Schwabenmetropole zu fünf abwechslungsreichen Tagen.Beim vielfältigsten Bärentreffen in Deutschland wird wieder gewandert, genossen, gesungen, gestaunt, geschwommen, geschwitzt, gecruist, gevespert, getrunken, geguckt, getratscht, getanzt, gebruncht & gerätselt..Zum ersten Mal beginnt das Bärentreffen schon am Mittwoch Abend und geht somit über 5 Tage. Für diverse Veranstaltungen ist unbedingt Vorverkauf erforderlich, der VVK läuft bereits. Alle Infos zu unserem Programm und zum VVK findet Ihr auf unserer Homepage.Das Orga-Team des Stuttgarter Bärentreffens freut sich auf Euch!