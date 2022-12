Quickie vom 24. Dez. 2022, eingestellt von StevenStgt

Das, in der Weissenburgstr. 28 A in Stuttgart, hat auch über die Weihnachtsfeiertag geöffnet.Wer Weihnachten nicht alleine verbringen will ist im Zentrum Weißenburg herzlich eingeladen.Die Öffnungszeiten für das Café über die Feiertage – wir freuen uns auf euer Kommen und wünschen euch angenehme Feiertage und alles Gute für das neue Jahr.1. Weihnachtsfeiertag: regulär geöffnet2. Weihnachtsfeiertag: geschlossen27. – 30.12.: regulär geöffnetSilvester: geschlossene Gesellschaft01. Januar: regulär geöffnet06. Januar: regulär geöffnet