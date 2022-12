Quickie vom 10. Dez. 2022, eingestellt von StevenStgt

kultur : stuttgart

Vorhang auf fürund Bühne frei für ein besonderes. Stuttgarts kompaktes Vorzeigefräulein präsentiert amim Stuttgarter Theaterhaus einen besonderen Abend mit besonderen befreundeten Künstlern – ein Programm mit Herz, Hirn und feinem Humor sowie selbstironischem Witz, der aufs Zwerchfell zielt und dort im Stakkato trifft.Mit ihrem Mix aus Kabarett und Travestie, Entertainment, Plaudereien, Liedern und Chansons zieht Frl. Wommy Wonder alle Register und das Publikum in ihren Bann. Damit das ganze auch turbulent begleitet wird, umrahmen wunderbare Gäste den Abend.Also alles in allem eine sinnvolle Alternative zum gewohnten Familienabend unterm Christbaum. Bringen Sie die ganze Verwandtschaft einfach mit, wir kümmern uns drum, dass alle Spaß haben.