Euch erwarten: TikTokerin DJane Flexnetix mit dem Besten von Hip&Hop RnB and Orient Beats, DJ Mister B mit dem besten von Hip&Hop and Turkish Beats.

Drag Performances and Darbuka Live Act, Queen Veronica Mont Royal, Queen Didi Divalicious, Queen Mrs Lagave

Am Samstag, 28. Januar heisst esWir wollen dein bizarrstes Outfit! Umso crazier umso besser. Zeige uns wer DU bist. You know whats waiting for you!Die Gay Party Stuttgart ist die feinste Mischung aus RnB & HipHop gepaart mit einer Prise Balkan, Turkish, Greek und Orient Beats.The Location - Exklusiv für unsere Queer Events verwandelt sich der Laden in ein pures Kunstwerk an dem mehrere der gefragtesten Künstler Stuttgarts am Werke waren.