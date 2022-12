Quickie vom 11. Dez. 2022, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Fame XXL am Ersten WeihnachtsfeiertagSanta-fame - der traditionelle Gay-Blockbuster in Stuttgart an Weihnachten im größten Club der Innenstadt und zeitgleich unser Party-Finale 2022.Über 2000 Gays aus ganz Süddeutschland stürmten bei 13 Jahre Fame im November das ProTon. Das Warten auf eine Fortsetzung hat jetzt ein Ende!An der Spitze des DJ Line-UPs steht Dj Ck (Sexy Köln). Unterstützt wird er von DJ Steve Turner. Mit feinem Gespür für Emotionen und technischer Brillianz spielt er perfekte Sets aus aktuellen Clubhits.Live: Stuttgarts größte Laser-Show, Sängerin Lora Sanders, Walking-Acts und Sexy Santa-Dancers