Quickie vom 27. Nov. 2022, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Im Romy S. (dem stark verdunkelten & umgestalteten Ex-Billie Jean) feiern wir ein Revival: Unsere Erfolgsparty aus dem Kowalksi ist nach vier Jahren zurück & setzt in neuem Ambiente ganz neue Akzente.DJs of the night: David Rentz (Swabia Electronica/ Climax Institutes/ Kowalski) und Martin Rapp (Romantica / White Noise)David Rentz, ein Stuttgarter DJ, der mit seiner Veranstaltung Swabia Electronica seit 2010 Resident im legendären Climax Institutes und dem Kowalski Stuttgart ist.So steht Swabia Electronica schon lange als Qualitätssiegel für elektronische Musik.Seine treibenden Sets sind weit über die schwäbischen Landesgrenzen hinaus bekannt.Komplettiert wird das Duo Infernale durch Martin Rapp, der nicht nur als sehr gefragter DJ in der Queeren Community einen Namen hat, sondern bei seinen Regeldates in den Clubs Romantica und White Noise immer maximal abliefert und die Crowd zur Ekstase pusht.David Rentz und Martin Rapp Iassen sich musikalisch nicht in eine Schublade stecken. Es wird gespielt, was den Dancefloor ausflippen lässt.Wer schonmal bei einem Ihrer Sets in den frühen Morgenstunden mit dabei war weiß (oder auch nicht mehr), welche Freude und Lebensenergie von ihnen durch ihre Musik auf die Tanzfläche überschwappt!