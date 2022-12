Quickie vom 4. Dez. 2022, eingestellt von StevenStgt

In der White Noise Bar spielt bei der ersten2023 Käry aus Frankfurt, die dort ihre eigene, sehr erfolgreiche Partyreihe GurLZzz hat, Pop que(e)rbeet.Bis 2022 war sie auch Veranstalterin von der Party „Buntes Rauschen“ in Karlsruhe.Käry zählt zu den am meisten gebuchten, lesbischen DJs der Republik, es gibt kaum eine queere Party, wo sie noch nicht an den Decks stand. Ihr Sound umfasst fast alle Styles der Pop- & Dancemusic. Bei der Lovepop ist sie schon seit Jahren regelmäßig zu Gast.Im White Noise Club gibt Marius Lehnert im Januar seinen Lovepop-Einstand. An seiner Seite steht die wundervolle Gaisma aka Tumsa, ebenfalls erstmals bei der Lovepop.Marius Lehnert ist aus der elektronischen Stuttgarter DJ-Szene nicht mehr wegzudenken. Seine musikalischen Facetten reichen von von Deep House und Tech House bis hin zu technoideren Klängen.Bereits seit 2008 ist er Mitglied vom Discotronic Collectiv, seit 15 Jahren veranstaltet er die Discotronic-Night im Kowalski. Auch beim Dukeland-Festival in Ludwigsburg tritt er als Mitveranstalter auf.Los geht es bei der Lovepop bereits um 22 Uhr, der Eintritt beträgt 12€.