Mein schwules Auge / My Gay Eye.: Sex Utopia. Das Jahrbuch der schwulen Erotik 19, 2022 ist soeben erschienen.

Nach dem großen internationalen Erfolg mehrerer themenorientierter Ausgaben wie dem „Tom of Finland Foundation Special“, „Berlin Gay Metropolis“ und „Outdoors“ ist die mittlerweile neunzehnte Ausgabe der schwulen Kult-Anthologie dem provokanten Thema „Sex Utopia“ gewidmet.Es geht um die Erforschung erotischer Utopien, den Sex der Zukunft oder die Zukunft des Sex, um geheime Wünsche, Fantasien und Geschichten, um feuchte Träume und die Bilder, die die Künstler bisher noch nicht zu zeigen gewagt haben.Es geht um Freiheit und Experimente mit Neuem. Wie in den vorangegangenen Ausgaben gibt es Essays, Gedichte und Kurzgeschichten von renommierten Autoren und neuen Talenten – sowie Gemälde, Zeichnungen und Fotos von internationalen Künstlern, darunter Stars wie das französische Duo Pierre et Gilles, von denen auch das diesjährige Cover gestaltet wurde.Der gemeinsame Nenner ist die Auseinandersetzung mit schwuler Erotik und Sexualität, sowohl explizit pornografisch als auch eher ästhetisch, politisch, satirisch und poetisch.