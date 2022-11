Quickie vom 21. Nov. 2022, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

|

Und da darf auch der Gay-Nachtsmarkt 2022 nicht fehlen.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr wieder in seinem gewohnten Umgang auf Markplatz, Schillerplatz und den umliegenden Straßen statt.Jeweils Donnerstags tritt mach sich zum ungezwungenen Feiern am Glühweinstand M1 zum "Heißen Fritz" auf demStart ist jeweils um 18.00 Uhr.