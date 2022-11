Quickie vom 20. Nov. 2022, eingestellt von StevenStgt

Nach zwei Jahren Pause und einem fantastischen Start im Frühjahr wollen wir uns bei euch bedanken. Wir feiern mit euch unseren 23. Geburtstag!Wir freuen uns unglaublich, Star Djane Sharon O Love (Birmingham, UK) erstmals in Mannheim begrüßen zu dürfen. Sie ist eine internationale Ikone für progressive House. Sie legt regelmäßig bei der Sexy in Köln oder im NY in München auf. Die Funhouse Amsterdam, H.i.m. Beligium und Events in San Diego und Toronto gehören zu ihren Bookings. Zuletzt konnte man sie auf der MainStage der Winter Pride in Maspalomas bestaunen.Wir teamen sie mit unserer Resident DJane Anna Andersson und sexy Tänzern.Eine Himbeer wie keine zuvor.Tickets gibts wie immer im Vorverkauf online. Einige sind schon weg. Für Spontane gibt es noch eine begrenzte Abendkasse.