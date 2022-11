Quickie vom 20. Nov. 2022, eingestellt von StevenStgt

Im White Noise Club heisst es diesmalloves Kowalski. Bei unserer unregelmässigen Reihe haben wir diesmal den Stuttgarter Club Kowalski eingeladen, der aus dem hiesigen Nachtleben nicht mehr wegzudenken ist.An den Decks stehen Kowalski-Macher Saschko himself und Kowalski-Resident Ocean Seven. Sie spielen die ganze Nacht b2b feinste elektronische Tanzmusik. Saschko, ein Urgestein des Stuttgarter Nachtlebens, ist nicht nur einer der Macher des Kowalskis, er ist auch zusammen mit Marius Lehnert von Discotronic, der uns im Januar die Ehre gibt, für das Dukeland-Festival in Ludwigsburg und das Autput in den Wagenhallen verantwortlich. Ocean Seven ist schon seit 1998 als DJ im Bereich der elektronischen Musik aktiv und ist Resident im Kowalski. Beide spielen auch regelmässig in anderen Clubs der Stadt und anderswo.In der White Noise Bar gibt im Dezember Dj Andy Rx seinen Einstand. Bei der Lovepop war er schon öfters zugange und hat mit elektronischer Tanzmusik überzeugt. Jetzt beweist er, dass seine musikalische Bandbreite viel grösser ist. Wildstyle Pop, Dance & queere Klassiker stehen diesmal auf seinem Programm. Erst Ende August überzeugte er damit bei der Bearly Athens am Fusse der Akropolis. Und auch sonst ist Andy ein bundesweit gern gebuchter DJ.Los gehts um 22 Uhr, der Eintritt beträgt 12€.