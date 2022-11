Quickie vom 1. Nov. 2022, eingestellt von StevenStgt

szene : heidelberg

|

Zum achten Mal findet der „“, der Kult-Abend des Heidelberger Weihnachtsmarktes, am, auf dem Marktplatz statt.Ob Rathaus, Herkulesbrunnen oder die Heiliggeistkirche: Einen Abend lang erstrahlt der Heidelberger Marktplatz komplett in Pink.Einwohner*innen und Gäste treffen sich mit der queeren Community, um gemeinsam den Pink Monday zu feiern. Das Wichtigste dabei: das Wiedersehen von Freunden, Freundinnen und Bekannten, gute Gespräche und natürlich das „Sehen und Gesehenwerden“.Den speziell für den Pink Monday vom Weingut Adam Müller kreierten „Pink Glühwein“ wird es wieder geben, genauso wie die siebte Sonderedition der „Pink Monday-Weihnachtstasse“, die längst zum Sammlerstück geworden ist. Glücklicherweise müssen die lustigen Weihnachtsmänner, die jedes Jahr als Motiv die Tasse zieren, 2022 keine Maske mehr tragen.In der Bürgerhütte wird sich die AIDS-Hilfe Heidelberg e.V. präsentieren – mit Gebasteltem, Gestricktem, herrlich schmeckenden Marmeladen sowie weiteren Geschenkideen und natürlich mit Informationen rund um das Thema AIDS und HIV.Die Heiliggeistkirche öffnet abends ihre Türen und lädt inmitten des Trubels zur Besinnlichkeit ein. Sie erstrahlt aus Solidarität mit der LGBT+-Community nicht nur außen, sondern auch innen, in leuchtendem Pink. Der Eintritt ist frei.