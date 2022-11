Quickie vom 1. Nov. 2022, eingestellt von StevenStgt

winterfreuden

Der berühmte zoologisch-botanische Garten wird in 2022 ein neues, prächtiges jahreszeitliches Gewand erhalten, wenn der spektakulär inszenierte Rundweg zum vierten Mal erstrahlt. Es erwarten Sie exklusive Lichtdesigns, die auch unsere Besucher:innen aus den vergangenen Jahren immer wieder neu überraschen.Entdecken Sie mit Freund:innen und Kolleg:innen eine Welt in magischer Stimmung, untermalt von festlichen Klassikern. Lassen Sie sich von vielen glitzernden Illuminationen in eine einzigartige, magisch leuchtende Weihnachtswelt entführen.Seit der Eröffnung im Jahr entwickelte sich der Christmas Garden Stuttgart zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in der Weihnachtszeit. Auch in diesem Jahr wird sich die Wilhelma auf einem etwa zwei Kilometer langen Rundweg in eine glitzernde Märchenlandschaft verwandeln.Ein idealer Abend für Romantiker:innen, Paare, Freund:innen,