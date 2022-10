Quickie vom 29. Okt. 2022, eingestellt von StevenStgt

Der Dezember wird heiss! The hottest Gay Party Stuttgarts - Das große Special zum Jahresende.TikTokerin DJane Flexnetix mit dem Besten von Hip & Hop, RnB and Orient Beats.Dazu DJ Mister B. - mit dem Besten von Hip & Hop, RnB and Turkish Beats.The Legendary Belly Dance Performance by Marija Skender.Queen Veronica Mont Royal und Queen Didi Divalicious... and a lot of Cotton Candy for free!Über die Gay Party Stuttgart:Die feinste Mischung aus RnB & HipHop gepaart mit einer Prise Balkan, Turkish, Greek und Orient Beats.About the Location:Exklusiv für unsere Queer Events verwandelt sich der Laden in ein pures Kunstwerk an dem mehrere der gefragtesten Künstler Stuttgarts am Werke waren.Bitte kommt rechtzeitig. Unsere Kapazitäten sind begrenzt.