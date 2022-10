Quickie vom 16. Okt. 2022, eingestellt von StevenStgt

gayrechte

Quelle: LSVD

Ein 19-Jähriger erschießt zwei Männer vor Bar in Bratislava (Slowakei). Danach verbreitete er ein homophobes Manifest, bevor er sich selbst tötete.Am Mittwochabend hat ein Angreifer vor der LGBT-Bar „Tepláren“ im Zentrum der slowakischen Hauptstadt Bratislava zwei Männer erschossen und eine Kellnerin schwer verletzt. Laut Augenzeugen sollen bis zu zehn Schüsse gefallen sein.Die Polizei sperrte daraufhin große Teile der Innenstadt ab, setzte einen Helikopter ein. Am Donnerstagmorgen gab sie bekannt, den 19-jährigen Todesschützen identifiziert zu haben. Er sei tot.Der Täter hatte in der Nacht nach dem Verbrechen stundenlang Hassbotschaften gegen Juden und sexuelle Minderheiten sowie eine Art Manifest mit homophoben Inhalten auf Twitter und in einem anderen Netzwerk veröffentlicht.Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputová (49) erklärte dazu, sie habe bereits seit Jahren davor gewarnt, dass hasserfüllte Sprache zu Taten führen könne. Bei dem Angriff handle es sich offenbar um ein „Verbrechen aus Hass gegen die Minderheit der LGBTQ-Community“.