Am 10. November startet das 34. Ausgabe des Esslinger QueerFilmFestivals, das älteste seiner Art in Deutschland.Auch in diesem Jahr bietet es einen bunten Mix aus 9 Langfilmen und 15 animierten oder realen, inszenierten oder dokumentarischenKurzfilmen, aus Drama, Komödie, Tragikomödie oder Dokumentarfilm – mal frech und bunt, mal zurückhaltender und nachdenklich stimmend, inspirierend und auf jeden Fall immer unterhaltsam.Los geht es mit dem so zauberhaften wie berührenden Film aus Kolumbien Petit Mal, der von einer glücklichen Dreierbeziehung erzählt.