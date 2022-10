party : stuttgart

Die nächste Lovepop steigt am 5. November im White Noise.

In der White Noise Bar gibts diesmal wieder die wilde & vielfältige Mucke der 1980er & 90er Jahre que(e)rbeet durch all ihre Facetten auf die Ohren. An den Decks steht das Stuttgarter DJ-Urgestein Jens Herzberg, der auch für die legendäre “The Original 90s Party” im Club Mono verantwortlich war und dessen Karaoke-Party im Schlesinger Kultstatus hat.