Quickie vom 1. Okt. 2022, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

in neuer Location: Das Fame Special vor dem Feiertag im schönsten Club der Stadt - Fame trifft auf das stylishe Hi Life.Für all jene, die sich regelmäßig über die Clublandschaft Stuttgarts beschweren und den Wunsch nach neuen Clubs äußern, kommt jetzt eine Überraschung:Die hiesige Gay-Clubszene wird im Oktober mit einem neuen Top-Club beglückt!Der Hi Life Club zelebriert in diesem Sinne das Leben und die Kunst im Einklang mit der Musik. Dj Ck (Sexy Köln), ein Meister an den Plattentellern mit unglaublich fundiertem Musikwissen, sagt HI und wird am Sonntag (vor dem Feiertag) musikalisch durch die Nacht führen. Unterstützt wird Sie von einem Suprise DJ …Dieses Special-Event darfst Du auf keinen Fall verpassen.