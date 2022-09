Quickie vom 16. Sept. 2022, eingestellt von StevenStgt

Sa. 17.09.2022 | 23.00 Uhr | Club Proton | Königstrasse 49 (unter dem C&A) | Stuttgart



Diesen Samstag bebt Stuttgart! Süddeutschlands größte Gayparty ist zurück aus der Sommerpause!Nach über 3000 Gästen am CSD startgleich mit dem nächsten Highlight und präsentieren: Star-DJ Chris Montana (Pacha Ibiza).Kollaborationen mit dem Who Is Who der Szene wie Thomas Gold, Paul Van Dyk oder Chris Bekker festigten weiter seinen Ruf als herausragender Produzent. Top-Player wie Tiesto, Roger Sanchez, David Guetta, Avicii oder Armin Van Buuren supporten in ihren Sets Chris` Musik.Als DJ hat Chris Montana mittlerweile mehr Stempel vorzuweisen als der UN- Generalsekreta?r - mit seinem ansteckenden Charme und Charisma begeistert er die Massen in den besten Clubs auf dem Globus, von New York bis Ibiza, Dubai, Brasilien, der Formel 1 in Bahrain oder in Sydney. In jedem seiner Sets ist sein unglaubliches Ko?nnen und sein Ideenreichtum zu spu?ren, so dass „Showman“ Chris Montana sogar Stars wie Justin Timberlake und Gisele Bu?ndchen zu seinen Fans za?hlen darf.Live: Stuttgarts größte Laser-Show, Walking-Acts und Sexy Dancers