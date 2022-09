Quickie vom 16. Sept. 2022, eingestellt von StevenStgt

party : mannheim

Wir starten in eine süße Herbst/Winter-Saison und nehmen dich mit auf eine ultra fruchtige Reise. Sei gespannt auf sexy Dancers und mega DJ Acts.Diesmal starten wir mit zwei DJs: die grandiose DJane Anna Andersson (@djane_annaandersson) und unser Resident DJ Zinner (@djzinnerofficial). Die beiden bieten bestes Himbeer-Deep-House und später Progressive House. Sei heiß; es wird heißer!Hol dir jetzt deine Tickets online für 12€ zzgl. Transaktionsgebühr. Die letzten Veranstaltungen waren fast alle ausverkauft! Danke dafür!(Für Spontane gibts noch Karten an der Abendkasse, dann 15€.)XL-Tanzfläche, zwei Bars, XL-Außenbereich und süße Visuals inclusive. Für die ersten 100 gibts free Shots.Wir sind Mannheims größtes monatliches Gay and Friends Event seit über 23 Jahren! Und wir fangen jetzt erst wieder an...