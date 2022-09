Quickie vom 16. Sept. 2022, eingestellt von StevenStgt

Der so schöne Lovepop-Sommer ist leider schon wieder vorbei, jetzt feiern wir am 1. Oktober wieder in unserem Heimatclub White Noise weiter. Und das dann gleich richtig mit 5 DJs!Für den elektronischen Part im White Noise Club sorgt diesmal die wundervolle Miss Evoice vom Künstlerkollektiv Waldtraut Lichter.Deep House, Tech-House, Techno & Nu Disco steht auf ihrer musikalischen Palette. Und dazu hat sie sich gleich noch 3 Gäste eingeladen: Extra aus Wien reist das exzentrische DJ- & Producer Duo Jorkes & Paris Böhm an, Freeride Millenium ist ihr eigenes Label. Musikalisch wird das Ganze bei ihnen sicher wieder unberechenbar.Als zusätzlicher Support kommt dann noch Amorle von 15 Minuten Ruhm im White Noise vorbei.In der White Noise Bar spielt Dj Käry aus Frankfurt, die dort ihre eigene Partyreihe GurLZzz hat und auch sonst bei vielen queeren Partys der Republik gebucht ist, Pop que(e)rbeet.Los gehts um 22.00 Uhr, der Eintritt beträgt 12€. Es lohnt sich am 1. Oktober früh zu kommen, der 11., 22. und 33. zahlende Gast gewinnt je 2 Einlassbänder inklusive je 2 Wertmarken für Essen & Trinken für die Gaydelight am 6. Oktober auf dem Cannstatter Volksfest.