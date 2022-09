Quickie vom 4. Sept. 2022, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

Abseitz Stuttgart e.V., der Sportverein für Schwule, Lesben und Freund:innen, lädt in diesem Jahr zumamunter dem Motto ein: "".Zu Gunsten von Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung und/oder ihres geschlechtlichen Seins aus ihren Heimatländern fliehen mussten, wird umder Startschuss zum LebenSLauf am Eingang des Parks Berg bei der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule (Sickstraße 165) gegeben.Ab sofort können sich Laufende, Walkende, Gehende, egal ob alleine, in Begleitung, mit Kinderwagen oder auf Rollerblades mit oder ohne Sportbekleidung online unter stuttgarter-lebenslauf.de anmelden. Für geselliges Zusammensein mit Kuchen, Maultaschen, Musik und netten Menschen ist gesorgt. Für die musikalische Begleitung konnte Holger Edmaier von 100% Mensch, Entertainer und LGBT-Aktivist, gewonnen werden.