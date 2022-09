Quickie vom 4. Sept. 2022, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Nach zweijähriger Corona bedingter Pause ist es endlich wieder soweit.

Am Donnerstag, 06.10.22 findet ab 18:00 Uhr, die Gaydelight Party im Festzelt Wasenwirt auf dem Cannstatter Volksfest in Stuttgart statt.



Die Veranstaltung ist seit über 20 Jahren das größte LGBTQ Happening in Süddeutschland.



Bei süffigen Volksfestbier und knusprigen Göckele, darf wieder auf den Bierbänken zünftig geschunkelt und getanzt werden.

Für die passende musikalische Stimmung sorgt die Partyband "Die Grafenberger". Unterstützt werden sie dabei von SWR3-DJ Michael Leupold.



Als Programm-Highlight lässt Gaydelight Erfinder Theo von Pagliarucci den Travestie Star Colby Belmond aus den USA einfliegen. Mit Ausschnitten aus seiner neuesten Produktion wird er garantiert das Festzelt zum Toben bringen.

, das größte LGBTQ-Happening auf dem Cannstatter Volksfest in Stuttgart ist zurückDie Festzeltsause steigt ambeimauf dem Cannstatter Volksfest.