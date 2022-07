Quickie vom 24. Juli 2022, eingestellt von StevenStgt

csd : stuttgart

Oh my God! Es ist wieder soweit! Nach pandemiebedingter Pause findet in diesem Jahr endlich wieder der CSD in vollem Umfang statt. Natürlich darf da auch unser Climax Parade Truck und eine fette After-Party nicht fehlen. Noch viel wichtiger - ein ausgelassener und wilder Start in das CSD-Wochenende. Traditionell übernimmt diese Aufgabe Carlos Conesa von den Hausbois, seines Zeichens seit über zwei Jahrzehnten Aktivist und Idealist in der Stuttgarter Gay und Queer Community.



Mit der House Queer Night lädt der charismatische Houselover nun zum Nachfolger seiner legendären Gaymax Eventreihe ein. Freuen darf man sich bei der Premiere auf ein 9-stündiges back 2 back Set von Tiffany La Fox und Gastgeber Carlos Conesa. Prädikat - wild, wet und ein bisschen weird. Denn das Einzige was am heutigen Abend garantiert straight ist kommt aus den Boxen - strictly House Music! Ein Sound, den man heutzutage in der Tat nur noch selten zu hören bekommt. Bass pumping and ass-shaking underground House Sound! Taste the difference and be open minded! For those who love Music!





Fr. 29.07.2022 | 23.00 Uhr | Climax Institutes | Calwer Straße 25 | Stuttgart