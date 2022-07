Quickie vom 16. Juli 2022, eingestellt von StevenStgt

Dj Ery - Ethno Electro, Outdoor Area - Asian Food - Cotton Candy - Walking ActsDj Mesut | Dj Kanun - Hip Hop And Rnb With A Touch Of Balkan, Turkish And Orient Beats, Gogo Boys | Cotton Candy.Speziell für den CSD veranstalten wir ein ganztägiges Special-Event für euch. Tagsüber eine Outdoor Area mit Walking Acts, Asian Food, Cotton Candy und das feinste aus Ethno Electro. DJ Kanun und DJ Mesut sorgen dann nachts mit heißen Gogo Boys für die volle Ladung RnB & HipHop gepaart mit einer Prise Balkan, Turkish, Greek und Orient Beats. Dafür ist DJ Kanun bekannt. Unzählige Male hat er bereits die Tanzflächen in Köln (HomOriental Köln) und Frankfurt (1001 Gay Nights) zum Beben gebracht.Exklusiv für unsere Queer Events verwandelt sich der Laden in ein pures Kunstwerk an dem mehrere der gefragtesten Künstler Stuttgarts am Werke waren. Tagsüber Asian Fusion Restaurant und Bar & exklusiv für unsere Gay Events ein Szeneclub im Herzen Stuttgarts. Ein Außenbereich und eine heiße Atmosphäre mit südländischem Flair erwartet euch. Sichert euch rechtzeitig eure Tickets. Nur solange der Vorrat reicht!