Quickie vom 2. Juli 2022, eingestellt von StevenStgt

csd : stuttgart

|

führt im Rahmen der CSD - Programmwoche in einerdurch die queere Geschichte von StuttgartWo war die älteste Szenekneipe? Wie sah das Rotlichtviertel vor 40 Jahren? Der 1. CSD in Stuttgart? Wie kam es zur AIDS-Hilfe Hocketse? Welche württembergischen Könige waren mehr oder weniger schwul? Was geschah mit Schwulen in der NS Zeit?Mit spannenden Geschichten führt SCHWULST durch die historische Szene der Stadt.