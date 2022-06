Quickie vom 25. Juni 2022, eingestellt von StevenStgt

Quelle: tagesschau

Norwegen steht nach den Schüssen auf eine bei Homosexuellen beliebte Bar unter Schock, zwei Menschen sind tot.Die Ermittler gehen von Terror aus, der Angreifer soll polizeibekannt sein. Die für heute geplante Oslo Pride-Parade ist abgesagt.Es war der Abend vor der großen Pride-Parade in Oslo: Nach dem Angriff auf den bei Schwulen beliebten London Pub in Oslo mit mindestens zwei Todesopfern herrschen in Norwegen Fassungslosigkeit und Trauer.Der Polizei zufolge hatte wohl ein Einzeltäter gegen ein Uhr nachts das Feuer auf den Klub eröffnet. Mindestens zwei Menschen wurden getötet. Weitere 21 wurden verletzt und mussten in Krankenhäusern und Arztpraxen behandelt werden. Mindestens zehn von ihnen sollen schwerer verwundet worden sein. Zunächst war von 19 Verletzten die Rede.Der Tatverdächtige konnte mithilfe von Zivilisten überwältigt werden, er wurde von der Polizei festgenommen. Es handele sich um einen aus dem Iran stammenden Mann, der auch dem für Terrorabwehr zuständigen Inlandsgeheimdienst bekannt sei, teilte die Polizei mit.Das Motiv für die Tat ist unklar, es wird sich aber wohl um ein Hassverbrechen handeln.