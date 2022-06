Quickie vom 25. Juni 2022, eingestellt von StevenStgt

- Stuttgarts Grösste Party & Main Event am CSD STUTTGART 2022.Süddeutschlands erfolgreichstes Gay-Partylabel präsentiert nach dem gigantischen Erfolg 2019, auch 2022 wieder das Gay-Megaevent zeitgleich in 3 Locations, verbunden über einen grossen Aussenbereich.Mit dem Club Proton (Mainfloor), dem Club YART (Pop-Area) und der Bar Chicco (Black), dazu ein Dancefloor im OG & große Open-Air-Area mit AußenbarsMainhall (Club ProTon): Dj Ck (Sexy Köln), DJane Miss Delicious (Bootshaus Köln) Dazu Live-opening-show mit Sägerin BB Thomaz (New York). Sie durfte bereits mit Musikgrößen wie Yvonne Catterfeld, Demi Lovato, Kelly Clarkson sowie Ed Sheeran zusammenarbeiten. Ausserdem ist sie in den aktuellen Top 10 der Dance Charts in Holland mit Ihrem Dancehall Hit "Don't Care“.Gigantische Lasershow, Showacts, Sexy Dancers, Walking Acts, Live-vocals und CO2-kanonenDie große CSD-Partylandschaft ist zudem nur 3 Minuten zu Fuss vom CSD-Strassenfest entfernt.