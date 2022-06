Quickie vom 19. Juni 2022, eingestellt von StevenStgt

Amfindet,derim Rathaus statt.Seit dreizehn Jahren gehört es zum guten Ton, dass die Landeshauptstadt Stuttgart zum CSD-Empfang lädt und so das CSD-Kulturfestival einläutet. An dem politischen Abend werden geladene Gäste aus der Landes- und Stadtpolitik anwesend sein. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Es ist keine Einladung nötig. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird als Live-Stream aus dem großen Sitzungssaal übertragen.Baden-Württembergs Landtagspräsidentin, Muhterem Aras, die in diesem Jahr das Amt der Schirmfrau bekleidet, wird ihr Grußwort sprechen. Stellvertretend für Baden-Württembergs Ministerpräsident wird Dr. Ute Leidig (Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration des Landes Baden-Württemberg) sprechen. Dr. Frank Nopper, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, wird Grüße der Stadtpolitik und -verwaltung überbringen. Unsere drei Vorstände Selma Frey, Detlef Raasch und Marco Schreier werden auf das Motto, zentrale Forderungen der Regenbogen-Community und die politische Lage eingehen.Selbstverständlich stehen die nächsten wichtigen Schritte hin zu mehr Gleichberechtigung und echter Akzeptanz von insbesondere lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen im Fokus.