in stylischen Club Billie JeanNach der irren Party im JUNI im Billie Jean feiern wir im Juli die CSD-PE-PARTY.Dieses Highlight solltet Ihr auf keinen Fall verpassen, denn Euch erwartet eine einzigartige Partylandschaft!DJ of the Night: DJane Miss Delicious (Sexy Köln) und Suprise DJWer einen weiteren dunklen Keller in einfachem Schwarz erwartet, wird eines besseren belehrt. Im Billie Jean bekennt man Farbe. Dive into the colour world – und die hat es in sich. Die 360° Dj-Kanzel, ein umwerfendes Lichtkonzept und separate Lounges ermöglichen den Gästen unmittelbare Nähe oder exklusiven Rückzugsort aber vor allem eins – ihre Liebe zur Musik auszukosten.Anders, bunt, smooth like a criminal. Can’t wait to see you there!