18. Juni 2022

Mannheim

|

Back on the streets of Mannheim!Amfindet wieder der großeinunter dem Motto #Lgbtfreedomzone statt.Denn Queer-Rechte sind Menschenrechte!Umstartet endlich wieder die CSD Demo am 'alten' Startplatz in der Kurpfalzstraße Richtung Marktplatz.Umbeginnt das CSD Programm im Ehrenhof des Schlosses bis spät in die Nacht.Endlich ist es wieder soweit und wir können wieder miteinander ohne Auflagen demonstrieren.Seid dabei und demonstriert mit uns für ein freies Leben für alle Teile unserer Community bei uns und überall auf der Welt. #FreeUkraine steht hier sowohl für die Befreiung eines Volkes, als auch für die Freiheit jedes und jeder einzelnen dort!