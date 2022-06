Quickie vom 18. Juni 2022, eingestellt von StevenStgt

Nach 3 Jahren Pause können wir endlich wieder die legendärefeiern. Das große Fest steigt am 30. Juli 2022 ab 22 Uhr im White Noise | Club, Bar & Space im Innenhof der Eberhardstraße 35, nur wenige Gehminuten vom Straßenfest des Stuttgart Pride entfernt.In der White Noise Bar gibt es Pop durch fast alle Sparten von NiciNation aus Bamberg, u.a spielt sie auch auf der Lovepop Augsburg, sowie auf den Münchener Partys Pink Heaven & Queer Rooftop. An ihrer Seite steht Matthew Black, bekannt auch vom SchwuLesDance Freiburg, der Buntes Rauschen Party in Karlsruhe oder dem Kölner Exile.Im White Noise Club stehen, neben unserem elektronischen Lovepop-Urgestein Martin Rapp, der schon ziemlich alle Stuttgarter Clubs bespielt hat und bei der Lovepop Stuttgart seit über 14 Jahren regelmäßig an den Decks steht, DJs unserer Pride-Truck Partner hinter dem DJ-Pult und rocken den Club mit elektronischer Tanzmusik. Für die Romantica, unserem geliebten Nachbar-Club, spielt Cheffe Marco Bastone, der neben der Romantica auch im ToY oder auf Fridas Pier zu hören ist. Unseren Heimatclub White Noise vertritt Resident DJ & Booker Annéke Laurent, der auch Mitglied der LoveIt Crew ist und für Rough Recordings produziert.Der White Noise Space, der große Außenbereich zwischen Bar & Club, wird bei der Pride Edition durch Illuminationen in ein Farbenmeer versetzt, an Außenbars kann man sich auch draußen mit Getränken versorgen.Los gehts um 22 Uhr, der Eintritt beträgt 14€ im Vorverkauf, 18€ an der Abendkasse. Alle Infos zum Vorverkauf & weitere Infos findet man auf unserer Homepage oder unserer Facebook-Veranstaltung.