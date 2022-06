Quickie vom 12. Juni 2022, eingestellt von StevenStgt

csd : stuttgart

Speziell für den CSD Stuttgart holen wir eine der stärksten Stimmen aus dem Balkan für euch nach Stuttgart. Mit dem Song "Nema Te" nahm Zejna 2022 am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest für Serbien teil.Speziell für unser Event ist Zejna mit einem speziell für QueerHarem gemachten Set aus HipHop, Balkan und Orient Songs am Start. Lasst euch überraschen! DJ Kanun sorgt derweil für die feinste Mischung aus RnB & HipHop gepaart mit einer Prise Balkan, Turkish, Greek und Orient Beats. Dafür ist DJ Kanun bekannt. Unzählige Male hat er bereits die Tanzflächen in Köln (HomOriental Köln) und Frankfurt (1001 Gay Nights) zum Beben gebracht.Exklusiv für unsere Queer Events verwandelt sich der Laden in ein pures Kunstwerk an dem mehrere der gefragtesten Künstler Stuttgarts am Werke waren. Tagsüber Asian Fusion Restaurant und Bar & exklusiv für unsere Gay Events ein Szeneclub im Herzen Stuttgarts. Ein Außenbereich und eine heisse Atmosphäre mit südländischem Flair erwartet euch.